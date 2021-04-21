تراجع عدد الحاصلين على حق اللجوء في الاتحاد الأوروبي في 2020

أظهرت إحصاءات اليوم الأربعاء، أن عدد الأشخاص الذين تم منحهم حق اللجوء أو أي وضع حماية مؤقت آخر في الاتحاد الأوروبي انخفض بشكل أكبر في عام 2020.

وتم منح حوالي 281 ألف شخص وضع الحماية العام الماضي، بانخفاض 5 % مقارنة بعام 2019، وفقا لوكالة إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات).

وانخفض العدد بالفعل بنسبة 6 % عن العام السابق.

ومنحت ألمانيا، أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي، معظم الأشخاص حق اللجوء، حيث بلغ عددهم 98 ألف شخص، أي حوالي 35 % من العدد الإجمالي.

وجاءت إسبانيا بعد ألمانيا بـ 51200، واليونان بـ 35800، وفرنسا بـ 29400، وإيطاليا بـ 21300. واستضافت الدول الخمس 80 % من طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي في عام 2020.

وكان السوريون أكبر مجموعة من المستفيدين من وضع الحماية، حيث بلغ عددهم 74700 أو 27 % من الإجمالي، واستضافت ألمانيا حوالي 60 % منهم.

وجاء الفنزويليون في المرتبة الثانية بعدد 47100 شخص، وحصل 96 % منهم على وضع الحماية في إسبانيا.