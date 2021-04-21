إيرباص تعتزم تحديث قطاع هياكل الطائرات بدلا من بيعه

تعتزم شركة صناعة الطائرات الأوروبية أيرباص إعادة هيكلة فروعها التي تنتج أجزاء الأجنحة وجسم الطائرة، من خلال دمجها بصورة أكبر في الكيان الأساسي للشركة بهدف تحسين الأداء والتركيز على الإنتاج الأعلى قيمة.

وقالت الشركة في بيان، اليوم الأربعاء، إن التغيرات ستشمل إنشاء شركات جديدة لهياكل الطائرات في فرنسا وألمانيا استنادا على وحدتي ستيليا أيروسبيس وبريميم إيروتك القائمتين، واللتين لن تظلا تعملان كموردين للشركة لتصبحا جزءا مكملا في إطار أيرباص.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه الخطوة تمثل تحولا في وجهة نظر الشركة تجاه وحدات مكونات الطائرات، والتي كانت حتى وقت قريب تدرس التخلص منها.

ولفت جيلو فاوري الرئيس التنفيذي لشركة أيرباص في فبراير الماضي إلى الأهمية المتزايدة لقطاع هياكل الطائرات في تطوير مستقبل صناعة الطائرات، حيث أكد أن شركتي بريميم أيروتك وستيليا لم تعودا مطروحتين للبيع.

ووفقا للخطة الأخيرة فإن ستيليا الموجود مقرها في مدينة تولوز الفرنسية التي يوجد فيها أيضا مقر رئاسة أيرباص، ستندمج مع الأنشطة التي تديرها الشركة الأم في سان نازير ونانت.

وفي ألمانيا سيتم دمج مصنعي شتاد وتجميع الهيكل الموجودين في مدينة هامبورج مع أنشطة بريميم في نوردنهام، وبريمن وجزئيا في أوجسبورج.