رئيسا وزراء إسبانيا والدنمارك يصلان كييف

وصل رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز ورئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن العاصمة الأوكرانية كييف اليوم الخميس من أجل دعم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأفاد بيان لرئيسة الوزراء الدنماركية، بحسب ما نقل موقع يو إس نيوز الإخباري الأمريكي، أن القادة "سيبحثون الوضع الراهن في أوكرانيا، وتقديم المزيد من الدعم للأوكرانيين، ومقاضاة مرتكبي جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة بالهجوم الروسي".

ويتبع سانشيز وفريدريكسن، خُطى العديد من القادة الأوروبيين الآخرين؛ بما في ذلك رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذين سافرا إلى أوكرانيا منذ الغزو الروسي عليها لإظهار الدعم لرئيسها وشعبها.