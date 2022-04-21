أعلنت شركتا "الأهلي للصرافة" و"مصر للصرافة " عن جذب حصيلة من العملات الأجنبية والعربية تقدر بـ7.2 مليار جنيه خلال شهر، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 1% في 21 مارس الماضي.

في السياق ذاته، قال عبدالمجيد محيي الدين، رئيس شركة "الأهلي للصرافة" التابعة للبنك الأهلي المصري -في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن الشركة جذبت حصيلة بما يعادل 4.2 مليار جنيه من العملات الأجنبية والعربية خلال شهر، مبينا أن حصيلة أمس الأربعاء بلغت ما يعادل 110 ملايين جنيه فقط.

وأوضح أن حصيلة التنازلات الإجمالية تتمثل في (89 مليون دولار) و(35 مليون يورو) و(335 مليون ريال سعودي)، بالإضافة إلى عملات أخرى، مشيرا إلى أن استراتيجية الشركة تستهدف الوصول بعدد فروعها من 56 فرعا حاليا إلى 100 فرع خلال الفترة القادمة.

ومن جانبه، قال عادل فوزي رئيس شركة "مصر للصرافة" التابعة لبنك مصر -في تصريحات لـ"أ ش أ"- إن شركته جمعت حصيلة تعادل 3 مليارات جنيه من العملات العربية والأجنبية منذ 21 مارس الماضي وحتى الآن.

وأوضح أن العمل يوم الجمعة يتم من خلال 40 فرعا من إجمالي شبكة فروع تضم 51 فرعا للشركة، بعد تزايد توافد العملاء للتنازل عن الدولار والعملات الأجنبية والعربية.