الكونغو الديمقراطية تصادق على بروتوكول الانضمام لمجلس الأمن الإفريقي

أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، توقيع وتصديق جمهورية الكونغو الديمقراطية على البروتوكول المؤسس لمجلس السلم والأمن الإفريقي.

وحضر مراسم التوقيع مفوض الاتحاد الإفريقي للشئون السياسية والسلام والأمن السفير بانكول أديوي، نيابة عن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ونائب رئيس وزراء جمهورية الكونغو الديمقراطية لوتوندولا أبالا بن أبالا.

وقدم مفوض الاتحاد الأفريقي للشئون السياسية والسلام والأمن السفير بانكول أديوي التهنئة لجمهورية الكونغو على الانضمام والتصديق للبروتوكول المؤسس لمجلس السلم والأمن الافريقي لتصبح بذلك الدولة 53 المصادقة على البروتوكول.

يساعد مجلس السلم والأمن الإفريقي، على استعادة سيادة القانون، وإنشاء وتطوير المؤسسات الديمقراطية، والتحضير لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها في الدولة العضو المعنية، كما يهدف إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار في افريقيا من أجل ضمان حماية وحفظ حياة وممتلكات ورفاهية الشعوب الإفريقية.

ويسعى لترقب ومنع النزاعات، وفي حالات حدوث النزاعات تكون مسئولية مجلس السلم والأمن هي تولي مهام إحلال وبناء السلام، ويتولى تعزيز وتنفيذ الأنشطة المتعلقة ببناء السلام وإعادة التعمير في فترة ما بعد النزاعات لتعزيز السلام والحيلولة دون تجدد أعمال العنف.