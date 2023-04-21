شهدت دور العرض السينمائية منافسة مبكرة بين محمد رمضان ونجمى الكوميديا شيكو، وعلى ربيع، على شباك تذاكر سينما عيد الفطر من خلال أفلام «هارلى» و«ابن الحج أحمد» و«بعد الشر»، حيث بدأ الجمهور بمشاهدة أفلام الموسم السينمائى، التى طرحت فى آخر ساعات شهر رمضان.



مدير إحدى دور العرض بمنطقة وسط البلد قال لـ«الشروق»، إن الإقبال على الأفلام بدأ بعد الأفطار الأخير فى رمضان وبشكل تدريجى، إلى أن وصل لقرابة الـ30%، موضحا أن أكثر الأفلام التى تشهد إقبالا من الجمهور فيلم «هارلى»، يليه فيلم «ابن الحج أحمد»، ثم فيلم «بعد الشر»، مشيرا إلى أن الإقبال عادة يكون ضعيفا جدا فى أول أيام العيد فى الحفلات الصباحية وحتى العصر، لإنشغال الجمهور بالزيارات العائلية، كما أن تزامن أول أيام العيد مع صلاة الجمعة ضاعف من هذا الأمر.



مدير دار عرض أخرى فى أحد المولات بمنطقة السادس من أكتوبر، قال إن الإقبال مساء أمس الأول، كان متوسطا نظرا لضيق الوقت بعد الإفطار، وأن أكثر الأفلام التى تردد عليها المشاهدون «ابن الحج أحمد» و«بعد الشر» و«هارلى»، إلى جانب الجزء الرابع من الفيلم الأجنبى «جون ويك».



مدير إحدى دور العرض السينمائية بأحد المولات بمنطقة مصر الجديدة، لم يبتعد كثيرا عما قاله سابقيه، حيث أوضح أن شريحة كبيرة من الجمهور قررت أرتياد السينما يوم الوقفة بعد الإفطار، مشيرا إلى أن الإقبال كان متوسطا.