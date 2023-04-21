محافظ الجيزة يزور دور الأيتام والمستشفيات لتهمنئتهم بالعيد

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قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمرور على دور الأيتام ورعاية المسنين والمستشفيات لتقديم التهنئة للنزلاء بمناسبة العيد في لفتة إنسانية؛ لرسم البهجة والفرحة على وجوههم في أول يوم لعيد الفطر المبارك.

واستهل المحافظ، جولته بزيارة المؤسسة الإيوائية للبنين والمؤسسة الإيوائية للبنات ودار المسنات التابعين لجمعية الخدمات المتكاملة بشارع حافظ حسن بمبنى مديرية التضامن الإجتماعى بحى العجوزة.

واطمأن المحافظ، على مستوى الخدمات المقدمة للنزيلات بدار المسنات والأطفال والشباب بدار الرعاية وحجم الرعاية الصحية التى يتلقوها وقدم العيدية لهم.

ووجه القائمين، على دور الرعاية بتلبية أي متطلبات لهم مؤكداً علي ضرورة ان يتم التواصل الدوري والتنسيق مع المحافظة في حال وجود اي معوقات تواجه النزلاء أو القائمين علي الدار لسرعة حلها.

كما ووجه المحافظ، بتوفير كافة إحتياجاتهم وسرعة التنسيق لتوفير طبيب مقيم للمتابعة الدورية لحالاتهم الصحية.

وأكد المحافظ، حرص الدولة بكافة أجهزتها على دعم المواطنين والدفع عن كاهلهم وتحسين مستوى الخدمات جنبا إلى جنب التوسع فى تنفيذ المشروعات القومية التي من شأنها رفع مستوى معيشة المواطنين بمختلف المحافظات.

واستمع المحافظ، لعدد من المواهب من نزلاء دور الرعاية ووجه بتوفير وظائف مناسبة لمؤهلاتهم وتوفير تسهيلات لتخصيص وحدات مشروعات الشباب من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة ووحدات الإسكان الإجتماعى لخريجي الدار لدعمهم.

وقال المحافظ، إن يوم العيد تتجمع فيه كل مشاعر الإنسانية النبيلة، وتتجلى فيه القيم السمحة داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء وأن يجعل كل أيامها أعياد.

وتفقد المحافظ، أيضا مستشفى شبرامنت المركزي للاطمئنان علي تجهيزات المستشفى والمرضى المتواجدين وتهنئتهم بعيد الفطر المبارك وقام بإهدائهم العيدية، متمنياً لهم الشفاء العاجل والعودة لمنازلهم بسلام.

واطمأن المحافظ، على الحالة الصحية للمرضى بالمستشفى، مؤكداً على ضرورة استمرار تقديم جميع أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم، متمنياً أن يمن الله عليهم بالشفاء العاجل.

وثمن الجهود المخلصة والتفاني فى أداء الواجب من كل عنصر من عناصر المنظومة الصحية، مؤكدا أنهم يضربون أروع الأمثلة فى حب الوطن بإخلاصهم فى أداء واجبهم المهنى والإنساني.