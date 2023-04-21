مي غزال: حققنا مكاسب بالجملة بعد الفوز على الزمالك والتتويج بالدوري

أكدت مي غزال، لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، أن التتويج ببطولة الدوري بعد الفوز على الزمالك في المباراة الفاصلة سوف يعطي الجميع دفعة معنوية هائلة في المرحلة القادمة، من أجل الاستعداد بقوة لبطولة كأس مصر ومنافسات بطولة إفريقيا، التي يسعى الجميع للتتويج بهما لإسعاد جماهير الأهلي.

وأوضحت أن الفريق حقق مكاسب بالجملة بعد الفوز ببطولة الدوري في مقدمتها التأكيد على شخصية الأهلي القوية وترسيخ مبدأ القتال من أجل الفوز حتى آخر ثانية، بعدما خاض الفريق ماراثونًا طويلًا على مدى الثلاثة أيام الماضية وختم المشوار في المباراة الفاصلة.

وكان فريق سيدات طائرة الأهلي قد توج ببطولة الدوري، بعد الفوز على الزمالك في المباراة الفاصلة التي أقيمت على صالة زويل بمدينة 6 أكتوبر.