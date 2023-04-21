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المستشار الألماني يشارك في قمة بحر الشمال حول طاقة الرياح في بلجيكا

برلين/أوستند (د ب أ)
نشر في: الجمعة 21 أبريل 2023 - 3:53 م | آخر تحديث: الجمعة 21 أبريل 2023 - 3:53 م

يتوجه المستشار الألماني أولاف شولتس إلى بلجيكا يوم الاثنين المقبل للمشاركة فى أعمال قمة بحر الشمال التى تستضيفها مدينة أوستند، حيث يعتزم الحديث خلال هذه الفعالية عن التوسع فى طاقة الرياح البحرية.

ودُعي إلى القمة رؤساء حكومات الدنمارك وهولندا وبلجيكا وألمانيا وفرنسا وإيرلندا ولوكسمبورد والنرويج، إلى جانب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وقالت نائبة المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، كريستيانه هوفمان: "إنهم جميعا متحدون في الرغبة في تقليل اعتمادهم على استخدام مصادر الطاقة الأحفورية، وجعل بحر الشمال موقعا كبيرا لإنتاج الطاقات المتجددة"، موضحة أن الهدف من القمة هو تسريع توليد طاقة الرياح في بحر الشمال.

ومن المخطط أن يصبح بحر الشمال أكبر مورد للطاقة في أوروبا بحلول عام 2050.

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