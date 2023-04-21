رئيس الرجاء: أثق في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي

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اعترف عزيز البدراوي، رئيس نادي الرجاء المغربي، بصعوبة مواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا على ثقته في قدرة فريقه على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب.

وقال البدراوي في تصريحات نقلها موقع “le 360″ المغربي:" قمنا بتدبير رحلة فريق الرجاء من المغرب نحو مصر في ظروف مريحة بعد المباريات الماضية.

وأضاف:" السفريات الماضية خلال دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا أرهقت اللاعبين على اعتبار أنها لم تكن عبر طائرات خاصة، عكس السفرية المذكورة".

وأتم البدراوي بالإشارة إلى صعوبة مواجهة الأهلي معربًا عن ثقته في اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية مٌطالباً جماهير ناديه بالمساندة الكاملة.

ويستضيف الأهلى نظيره الرجاء المغربي، السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء، فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا فى حضور 52 ألف مشجع، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة فى المغرب 29 أبريل الجارى.