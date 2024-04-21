تحطم مروحيتين لقوات الدفاع الذاتي اليابانية وفقدان سبعة أشخاص

أعلن وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا أنه يعتقد أن مروحيتين تابعتين لقوات الدفاع الذاتي لبلاده تحطمتا في المحيط الهادئ خلال تدريب ليلي جنوب طوكيو في وقت متأخر من يوم السبت وأن سبعة من أفراد الطاقمين الثمانية في عداد المفقودين.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن المروحيتين من طراز إس إتي-60كيه، والتي تقل كل منهما أربعة من أفراد الطاقم، فقدتا الاتصال في منطقة شرق سلسلة جزر إيزو في الساعة 10:38 مساء(1338 بتوقيت جرينتش) والساعة 11:04 مساء(1404 بتوقيت جرينتش) على التوالي، بحسب القوات البحرية اليابانية.

وتابع كيهارا للصحفيين إن المروحيتين شاركتا في تدريب ليلي مضاد للغواصات ، مضيفا أن أسباب الحادثين لاتزال مجهولة لكن الوزارة ستبذل قصارى جهدها للبحث وإنقاذ المفقودين.

وأضاف أن ثماني سفن وخمس طائرات تابعة للقوات البحرية، بالإضافة إلى زورقين من خفر السواحل الياباني، تشارك في العملية.