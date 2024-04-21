يبدأ وزير الشركات ومنتج صنع في إيطاليا، أدولفو أورسو، غداً زيارة للقاهرة تستمر يومين، يعقد خلالها سلسلة من الاجتماعات، في سياق المبادرات الإيطالية لخطة ماتي الخاصة بأفريقيا.

وأعلنت وزارة الشركات ومنتج صنع في إيطاليا، في بيان، أنه من المقرر أن يعقد أورسو اجتماعات مؤسسية رفيعة المستوى تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين وتوطيد العلاقات الاستراتيجية في مختلف المجالات.

ويجتمع أورسو، يوم الاثنين، مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، لبحث القضايا الواردة في إعلان مجموعة السبع بشأن الصناعة والتكنولوجيا والرقمية والمقترح الإيطالي ذي الصلة بإنشاء مركز للذكاء الاصطناعي في أفريقيا، وفقاً لوكالة "نوفا" الإيطالية.

كما يجري أورسو محادثة مع وزير التجارة والصناعة، المهندس أحمد سمير، لاستكشاف أوجه التآزر في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة والدعم ذي الصلة الذي يمكن أن تقدمه إيطاليا للشركات المصرية، بحسب البيان.

ومن المقرر عقد اجتماع مع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، لبحث سياسات البلدين بشأن استخراج ومعالجة المواد الخام الحيوية، وتحديد أوجه التآزر المحتملة في هذا القطاع.

كما من المقرر أن يتم التركيز يوم الثلاثاء على قطاع الطاقة المتجددة، من خلال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث سيتم مناقشة الاستثمارات والربط بين الشبكتين الإيطالية والمصرية.

وفي نفس اليوم، سيتم عقد مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول الطاقة المتجددة، بمشاركة الوكالات والشركات المؤهلة من كلا البلدين، بما في ذلك مكتب وكالة آيس، ووكالة ساتشي، و بنك كاسا ديبوستي اي بريستيتي ومجموعة دانيلي و بريزميان وتيرنا و ريز فور افريكا.

وبحسب بيان لسفارة إيطاليا بالقاهرة، يعقد الوزير ندوتين صحفيتين خلال زيارته للقاهرة.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، شهدا في مارس الماضي، بقصر الاتحادية، مراسم التوقيع على اتفاقات ومذكرات تفاهم بين مصر وإيطاليا في مجال الدعم الفني للمناطق الصناعية الخاصة بصناعة الجلود والأثاث والرخام، ومذكرة في مجال التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني.

وجاء ذلك على هامش القمة المصرية الأوروبية، التي شهدت ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، من أجل تحقيق المصالح المشتركة.