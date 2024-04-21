زيلينسكي يحث على تسليم سريع للأسلحة الجديدة بعد موافقة الولايات المتحدة على المساعدات

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تسليم الأسلحة بسرعة إلى بلاده، بعد موافقة مجلس النواب الأمريكي على حزمة مساعدات جديدة لبلاده المحاصرة.

وقال زيلينسكي لقناة "إن بي سي" الأمريكية اليوم الأحد: "لدينا الآن فرصة لتحقيق استقرار الوضع وأخذ زمام المبادرة، ولهذا السبب نحتاج إلى امتلاك أنظمة الأسلحة بالفعل".

وأضاف "عندما نحصل عليها... ستكون لدينا الفرصة لاتخاذ هذه المبادرة والمضي قدما لحماية أوكرانيا."

ولم يرغب الرئيس الأوكراني في إعطاء "جدول زمني محدد للحرب" عندما سئل بدعوى أن هناك "عوامل كثير للغاية".

لكنه وجه مرة أخرى تحذيرا عاجلا بشأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال زيلينسكي: "إذا فشلت أوكرانيا، فمن المؤكد أن بوتين سوف يغزو دول البلطيق، لأنه يريد استعادة نفوذ الاتحاد السوفييتي، وهو يريد حقا استعادة جميع الجمهوريات السوفييتية السابقة التي أصبحت الآن دولا مستقلة؛ وسواء كانت هذه الدول أعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) أم لا، فهو لا يهتم".

كما أشار زيلينسكي إلى بولندا وأجزاء من ألمانيا، لكن عندما قاطعه المذيع حينذاك، وسأله عن حجم التهديد الذي يعتقد أن بوتين يشكله على الغرب، ردا قائلا "أعتقد أنه يريد الذهاب إلى أبعد من ذلك. فهو يريد إعادة الاتحاد السوفييتي والكتلة السوفيتية."

يُذكر أن مجلس النواب الأمريكي قد وافق أمس السبت على حزمة مساعدات بقيمة 61 مليار دولار تقريبا بأغلبية ساحقة من الحزبين، تشمل أيضا إمدادات الأسلحة التي هناك حاجة ماسة إليها لصد الهجوم الروسي.