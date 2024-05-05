الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على موقع صوت أوروبا لبثه دعاية مؤيدة لروسيا

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يعتزم فرض عقوبات على موقع صوت أوروبا، المتهم بنشر معلومات مضللة مؤيدة لروسيا.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء، نقلا عن نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية فيرا جورفوفا، إن مشغلي الموقع المدرجين بالفعل على القائمة السوداء في جمهورية التشيك، ويتخذون من براغ مقرا لهم، سوف يتم إضافتهم إلى الحزمة الـ 14 من عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة ضد روسيا، والتي تضم صحيفة جازيتا، ووكالة ريا نوفوستي، وصحيفة ازفستيا الروسية.

ونقلت وكالة بلومبرج عن جوروفا قولها للتلفزيون العام التشيكي، اليوم الأحد، إن "قائمة العقوبات ستشمل صوت أوروبا كأحد ما يسمى بالمنافذ الإعلامية، ونحن لا نعترف بها كوسائل إعلام، إنها مجرد أدوات لنشر الدعاية المؤيدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين."

وتأتي هذه الخطوة عقب إعلان أجهزة المخابرات في براغ في مارس أنها كشفت شبكة روسية تحاول التأثير على السياسة والرأي العام عبر القارة الأوروبية باستخدام صوت أوروبا.

ونفى عضو البرلمان الألماني اليميني المتطرف بيتر بيسترون تلقي أموال من الموقع، بينما فتحت بلجيكا في أبريل تحقيقا فيما يتعلق بإمكانية حدوث تدخل سياسي من جانب الكرملين.