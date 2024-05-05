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علق اللواء دكتور سمير فرج، المفكر العسكري والاستراتيجي، على قرار الحكومة الإسرائيلية بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة القطرية في إسرائيل؛ بسبب تغطيتها لحرب غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، إنه لم يشاهد قناة الجزيرة منذ عام 2011 وحتى أحداث 7 أكتوبر؛ لأنها كانت ضد مصر في تلك الفترة.

وأضاف: «قناة الجزيرة من 2011 عمري ما كنت بشوفها وكلنا كنا ضدها؛ لأنها كانت ضد مصر في تلك الفترة، ولكن الحقيقة لأول مرة أشوف قناة الجزيرة بعدما بدأت الحرب في غزة».

وأشاد بتغطية الجزيرة للحرب، قائلًا: «كانت قناة مهنية ونتفرج عليها لأنها تغطي حاجات كثيرة، لما تبقى الناس بتغلط نقول إنهم غلطانين ولما تعمل بمهنية لازم نشكرها»، بحسب تعبيره.

وفي وقت سابق من الأحد، صوتت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع، على إغلاق مكاتب قناة الجزيرة القطرية في إسرائيل.

وأصدرت شبكة الجزيرة القطرية، بيانا للرد على قرار حكومة الاحتلال بإغلاق مكاتب القناة في إسرائيل.

وقالت الشبكة القطرية، في بيانها، إن «حكومة بنيامين نتنياهو قررت بخطوة ممعنة بالتضليل والافتراء التصديق على أمر إغلاق مكاتب الجزيرة في إسرائيل».

وأضافت أنه من المفارقة أن تغلق حكومة الاحتلال مكاتب الجزيرة بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة.