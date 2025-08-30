رئيس الوزراء الباكستاني يتوجه إلى الصين بدعوة من الرئيس شي

غادر رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف لاهور متوجها إلى تيانجين، اليوم السبت، في زيارة رسمية إلى الصين بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينج، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان".

ويرافق رئيس الوزراء في زيارته كل من وزير الخارجية إسحاق دار ووزير الإعلام عبد الله تارار ومستشار رئيس الوزراء طارق فاطمي.

وخلال الزيارة سيحضر شهباز شريف القمة الـ 25 لمنظمة شنغهاي للتعاون، حيث من المقرر أن يلقي خطابا في الاجتماع. وسيعرض موقف باكستان بشأن جهود السلام وتعزيز الارتباط والنهوض بالتنمية من أجل شعوب المنطقة.

كما سيلط الضوء على التحديات الملحة التي يمثلها التغير المناخي، بما في ذلك زيادة تعاقب الكوارث الطبيعية وعقد اجتماعات مع القادة الدوليين الذين سيحضرون القمة.