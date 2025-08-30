اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في مظاهرة مناهضة للحروب في كولونيا بألمانيا

شارك مئات الأشخاص في مسيرة مناهضة للحروب جابت وسط مدينة كولونيا غربي ألمانيا. وعلى هامش المظاهرة، اندلعت مساء اليوم السبت اشتباكات بين الشرطة ومشاركين في المظاهرة.

وقال متحدث باسم المتظاهرين إن الشرطة حاصرت عدداً من الأشخاص، مشيراً إلى وجود ما يتراوح بين 40 و 60 مصاباً لم يُسمح لهم بدخول المستشفيات.

في المقابل، صرّح متحدث باسم الشرطة بأن المتظاهرين اعتدوا على عناصر الشرطة، مضيفاً أنه لا يمكنه حالياً تأكيد ما إذا كان هناك مصابون بين المتظاهرين. وأكد المتحدث: " المساعدة الطبية ستتوافر بالتأكيد حيثما تكون مطلوبة".

ورافقت قوات كبيرة من الشرطة هذه المظاهرة. وأفادت متحدثة باسم الشرطة أن بعض المشاركين طُلب منهم إزالة الأقنعة التي يغطّون بها وجوههم. ووفقاً لمراسل ميداني تابع لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، فإن الوضع في المظاهرة كان هادئاً في البداية.

وخلال المظاهرة، رفع بعض المشاركين لافتات عليها عبارات مثل "لن نموت في حروبكم"، و"لا للتجنيد الإجباري". وأشارت تقديرات المنظمين إلى أن عدد المشاركين في المظاهرة وصل إلى قرابة 3000 شخص.