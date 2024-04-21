جنازة شهداء مخيم نور شمس توثق كذب ادعاء الاحتلال باغتيال قائد كتيبة طولكرم (فيديو)

وثقت جنازة الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا خلال اقتحام جيش الاحتلال مخيم نور شمس في الضفة الغربية، كذب جيش الاحتلال حول اغتيال قائد كتيبة طولكرم.
وأظهرت لقطات متداولة حضور قائد كتيبة طولكرم في مراسم التشييع، وسط احتفاء كبير من قِبل الفلسطينيين خلال مراسم التشييع.
وكان جيش الاحتلال قد زعم اغتيال قائد كتيبة طولكرم، ضمن عملية اجتياح نفذها في الضفة الغربية.
واعتاد جيش الاحتلال أن يقدم هذه المزاعم سواء فيما يخص الاقتحامات في الضفة الغربية أو بخصوص الحرب الراهنة على غزة، لكنه لا يُقدم أي أدلة على الإدعاءات.
وفي وقت سابق من الأحد، شيع آلاف الفلسطينيين، جثامين 13 شهيدا، سقطوا خلال عدوان الاحتلال على مخيم نور شمس بالضفة الغربية المحتلة.
وانطلق موكب التشييع من مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وسط التكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة، المنددة بجرائم الاحتلال.
وطالب الفلسطينيون المشاركون في تشييع جثامين الشهداء، بمحاسبة الاحتلال على مجازره المستمرة.
يُشار إلى أن الإضراب الشامل عمّ مدينة طولكرم ومخيماتها وقراها وبلداتها، تلبية لدعوة القوى الوطنية والاسلامية وحركة فتح، حدادا على أرواح الشهداء.
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