جنازة شهداء مخيم نور شمس توثق كذب ادعاء الاحتلال باغتيال قائد كتيبة طولكرم (فيديو)

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وثقت جنازة الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا خلال اقتحام جيش الاحتلال مخيم نور شمس في الضفة الغربية، كذب جيش الاحتلال حول اغتيال قائد كتيبة طولكرم.

وأظهرت لقطات متداولة حضور قائد كتيبة طولكرم في مراسم التشييع، وسط احتفاء كبير من قِبل الفلسطينيين خلال مراسم التشييع.

متداول | بعد فشل محاولة اغتياله.. قائد "كتيبة طولكرم" يحضر تشييع شهداء مخيم نور شمس وسط احتفاء كبير#فيديو #حرب_غزة pic.twitter.com/kxFRitpMAo — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) April 21, 2024

وكان جيش الاحتلال قد زعم اغتيال قائد كتيبة طولكرم، ضمن عملية اجتياح نفذها في الضفة الغربية.

واعتاد جيش الاحتلال أن يقدم هذه المزاعم سواء فيما يخص الاقتحامات في الضفة الغربية أو بخصوص الحرب الراهنة على غزة، لكنه لا يُقدم أي أدلة على الإدعاءات.

وفي وقت سابق من الأحد، شيع آلاف الفلسطينيين، جثامين 13 شهيدا، سقطوا خلال عدوان الاحتلال على مخيم نور شمس بالضفة الغربية المحتلة.

تشييع جثامين شهداء مخيم نور شمس، وسط حالة كبيرة من الحزن والغضب.. مراسل العربي عميد شحادة ينقل الصورة

@Amid_48_Shehade pic.twitter.com/iIT3gyOcFg — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 21, 2024

وانطلق موكب التشييع من مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وسط التكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة، المنددة بجرائم الاحتلال.

وطالب الفلسطينيون المشاركون في تشييع جثامين الشهداء، بمحاسبة الاحتلال على مجازره المستمرة.

يُشار إلى أن الإضراب الشامل عمّ مدينة طولكرم ومخيماتها وقراها وبلداتها، تلبية لدعوة القوى الوطنية والاسلامية وحركة فتح، حدادا على أرواح الشهداء.

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