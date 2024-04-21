ميمي جمال: وفاة مصطفى درويش صعّبت الجزء الثاني من مسلسل كامل العدد

قالت الفنانة ميمي جمال، إنَّ الجزء الثاني من مسلسل كامل العدد كان صعبًا لعدم وجود الفنان الراحل مصطفى درويش الذي وافته المنية بعدما شارك في الجزء الأول.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «السفيرة عزيزة» عبر شاشة «dmc»، اليوم الأحد، أنّهم حرصوا على وضع صور مصطفى درويش في كل مكان لإحياء وتخليد ذكراه.

وأوضحت أنّها كانت ترتدي سلسلة مطبوعة عليها صورة مصطفى دوريش طوال الوقت، وكانت تعمل على تقبيل الصورة عندما تجلس وحيدة.

وأشارت إلى تأثرها الشديد بمشاركة عمر ابن مصطفى درويش في المسلسل رغم أنها لم تكن ترغب في الاقتراب منه، لكنّها في النهاية كانت تقترب منه بشدة وتحتضنه ولم تكن ترغب في رحيله مع والدته.

وأكّدت أن شخصيتها في المسلسل كانت مليئة بالمشاعر بسبب وفاة مصطفى درويش.

ومسلسل كامل العدد - الجزء الثاني بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي يواجه الزوجان: دينا الشربيني، وشريف سلامة، مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية.