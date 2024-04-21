وزير الخارجية الأردني: نتنياهو يريد جر الولايات المتحدة لمواجهة مع إيران

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن التصعيد بين إيران وإسرائيل أمر خطير للغاية على جميع الأطراف.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة "cnn"، أن هذا الخطر يطال المنطقة وخارجها وكذلك العالم أجمع بلا استثناء، وبخاصة الولايات المتحدة التي يمكن جرها إلى هذا الصراع.

وأشار إلى أن إيران ردت على الهجوم الإسرائيلي على مبنى قنصليتها في العاصمة دمشق وقالت حينها إنها لن تفعل المزيد، ثم ردّت إسرائيل.

وشدد الوزير الأردني، على أنه لا يجب حدوث هذا الأمر باعتباره سيكون مدمرا على المنطقة بأكملها.

وتابع: «أعتقد أن الطرف الذي يستفيد أكثر من ذلك هو بنيامين نتنياهو الذي يريد صرف الانتباه عن غزة».

وأشار إلى أن الأردن حذّر منذ فترة طويلة من أن نتياهو يريد جر الولايات المتحدة إلى مواجهة مع إيران.



