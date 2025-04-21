المفوض العام للأونروا ناعيا البابا فرنسيس: دعم بثبات وقف إطلاق النار بغزة

أعرب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، الاثنين، عن حزنه العميق لوفاة البابا فرنسيس، وذكر بأن الراحل دعم بشكل ثابت ومتواصل وقف حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 19 شهرا.

وقال لازاريني، في بيان على حسابه في منصة "إكس": "أشعر بحزن عميق لوفاة البابا فرنسيس.. كان دعمه للدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن جميع المحتجزين ثابتًا ومتواصلاً".

وأضاف: "ساهم صوته في تسليط الضوء على التجريد الكبير من الإنسانية في الحرب في غزة وخارجها".

وختم لازاريني: "كان لي شرف لقاء البابا فرنسيس، وأُعرب عن بالغ امتناني لدعمه ودعم الكرسي الرسولي للاجئي فلسطين، وللأونروا".

وصباح الاثنين، أعلن الفاتيكان، وفاة البابا فرنسيس عن عمر يناهز 88 عاما، بعد تدهور في صحته منذ 18 فبراير الماضي.

وقال الفاتيكان، في بيان عبر إكس: "توفي البابا فرنسيس في اثنين الفصح 21 أبريل 2025، في الـ88 من العمر، في مقر إقامته في دار القديسة مارتا بالفاتيكان".

ومنذ أشهر، أعلن الفاتيكان، تراجع صحة البابا (مواليد 1936)، وسط مخاوف جدية على حياته رغم بعض التطمينات بين الحين والآخر إلى حالته المستقرة.

وبمناسبة "عيد الفصح" المسيحي، أطل البابا فرنسيس، أمس الأحد، لآخر مرة من على شرفة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، موجها عدة رسائل للعالم في خطاب قرأه أحد معاونيه، وفق ما ذكره موقع "أخبار الفاتيكان".

وفي خطابه الأخير، قال البابا الراحل، إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تولد الموت والدمار، وتسبب وضعا إنسانيا مروعا ومشينا.

وأضاف: "يتوجّه فكري إلى شعب غزة، ولا سيما إلى الجماعة المسيحية فيها، حيث ما يزال النزاع الرهيب يولد الموت والدمار، ويسبب وضعا إنسانيا مروعا ومشينا".

ودعا البابا فرنسيس، إلى وقف إطلاق النار.. وتقديم المساعدة للشعب الفلسطيني الذي يتضور جوعا ويتوق إلى مستقبل يسوده السلام.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وتحاصر إسرائيل غزة للعام الـ18، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ودخل القطاع مرحلة المجاعة؛ جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.