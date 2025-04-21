حماس: هدم المنازل بالضفة تكشف فاشية الاحتلال وتستدعي تصعيد المقاومة

قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، إن جريمة هدم المنازل في الضفة الغربية تكشف فاشية الاحتلال وتستدعي تصعيد المقاومة.

وذكرت حماس في بيان، مساء الاثنين، أن عمليات الهدم التي نفذها جيش الاحتلال اليوم، وطالت منازل وأبنية سكنية في محافظتي رام الله والخليل، وسط وجنوب الضفة الغربية المحتلة، تُظهر الوجه الحقيقي لمخطط الاحتلال الهادف إلى تهويد الأرض، وفرض وقائع الضم بالقوة، ضمن سياسة ممنهجة لتصفية الوجود الفلسطيني.

وأضافت أن هذه السياسة التي وصفتها بالفاشية والتي تترافق مع حرب إبادة متواصلة على قطاع غزة، تُشكّل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية، وتستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لوقف هذه الجرائم ومحاسبة قادتها.

ولفتت إلى أن هذا التصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة يعد حلقة في مشروع عدواني شامل، ويتطلب من الشعب الفلسطينية وقواه الوطنية والإسلامية وخاصة في الضفة، الاصطفاف خلف خيار المقاومة الشاملة، دفاعًا عن الأرض والكرامة والحقوق الوطنية الثابتة.

وتابعت: «نؤكد في حركة حماس أن مخططات حكومة مجرم الحرب نتنياهو ستتحطم على صخرة صمود شعبنا ومقاومته الباسلة في الضفة وغزة، وأن مقاومتنا مستمرة حتى زوال الاحتلال وتمكين شعبنا من حقوقه المشروعة في الحرية، وتحرير أرضه ومقدساته».

وصعَّدت إسرائيل من عمليات هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية بشكل كبير، فيما تجاوزت أوامر الهدم التي سلمها جيش الاحتلال لأصحاب المنازل إلى أكثر من 900 ألف أمر تقع غالبيتها في المناطق المصنفة "ج"، عمليات الهدم.

وأسفرت هذه العمليات، عن تهجير آلاف الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، وتركهم بلا مأوى وسط ظروف إنسانية صعبة.