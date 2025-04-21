نيويورك تايمز: هيجسيث كشف تفاصيل ضربات اليمن لزوجته وشقيقه

في مجموعة على تطبيق سيجنال للمراسلات ضمت زوجته وشقيقه ومحاميه الخاص

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث كشف معلومات حساسة بشأن ضربات الجيش الأمريكي على الحوثيين باليمن في مجموعة أخرى على تطبيق "سيجنال" للمراسلات ضمت زوجته وشقيقه ومحاميه الخاص.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، الأحد، نقلا عن 4 مصادر مطلعة على الموضوع أن هيجسيث شارك في مجموعة بالتطبيق معلومات تتعلق بالهجوم على الحوثيين في 15 مارس الماضي، بما في ذلك أوقات إقلاع طائرات من طراز "إف/أي-18 هورنت".

وأضافت أن هذه المعلومات تطابقت إلى حد كبير مع معلومات موجودة في مجموعة مراسلات أخرى أُضيف إليها رئيس تحرير مجلة "أتلانتيك" الأمريكية، جيفري جولدبرج، عن طريق الخطأ في اليوم نفسه.

وفي 25 مارس الماضي، نفى وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، تسريب خطط ضربات ضد الحوثيين باليمن، بعد إشراك صحفي بالخطأ في مجموعة دردشة لمسئولين على تطبيق غير مخصص للمراسلات الحكومية.

وكان جولدبرج أحدث ضجة بعدما كشف عن استخدام البنتاجون تطبيقا غير مخصص للمراسلات الحكومية، وقال إنه تم تداول خطط حربية في المجموعة، تتعلق بالضربات الأمريكية ضد الحوثيين.

وأوضحت "نيويورك تايمز" أن مصدرين زعما أن هيغسيث هو من أنشأ المجموعة التي ضمت زوجته وشقيقه ومحاميه الخاص من هاتفه الشخصي للقيام بأعمال إدارية والتخطيط.

وذكرت أن شقيقه فيل هيجسيث ومحاميه الخاص تيم بارلاتوري يعملان أيضا في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، لكن سبب وصول كلا الاسمين إلى تفاصيل العمليات غير واضح.

من جهته، رد المتحدث باسم البنتاجون شون بارنيل على تقرير نيويورك تايمز في منشور على منصة "إكس"، الأحد، بقوله: "تواصل وسائل الإعلام التي تكره (الرئيس الأمريكي) ترامب هوسها بتدمير كل من يلتزم بأجندته".

وأضاف أن تقرير الصحيفة استند إلى مزاعم من موظفين سابقين فُصلوا و"هم عازمون على تخريب" أجندة الوزير.

وأكد أنه "لم تكن هناك أي معلومات سرية في أي محادثة على سيجنال".

وفي 24 مارس الماضي، كتب جولدبرج مقالا بعنوان "إدارة ترامب أرسلت لي عن طريق الخطأ خططها الحربية"، موضحا أنه تمت إضافته إلى مجموعة دردشة على سيجنال، ضمت مسئولين في الأمن القومي.

وأضاف أن المراسلات تضمنت رسالة بعثها هيجسيث تحتوي على تفاصيل بشأن الهجمات على اليمن.

وفي 3 أبريل الجاري، أطلق وكيل المفتش العام في البنتاجون ستيفن ستيبينز، تحقيقا في ادعاءات تفيد بأن الوزير هيجسيث شارك معلومات عسكرية حساسة حول الهجمات ضد الحوثيين في اليمن عبر تطبيق المراسلة "سيجنال" غير المخصص للمحادثات الرسمية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منتصف مارس الماضي، أنه أمر جيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي في اليمن، قبل أن يهدد بـ"القضاء على الحوثيين تماما".

بينما تجاهلت الجماعة تهديد ترامب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفنا في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردا على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس الماضي حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في غزة.



