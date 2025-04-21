نيويورك تايمز: وزير الدفاع الأمريكى شارك معلومات أمنية حول اليمن مع زوجته وشقيقه

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أنشأ غرفة دردشة أخرى على تطبيق سيجنال ضمت زوجته وشقيقه، حيث شارك نفس تفاصيل الغارة العسكرية في مارس الماضي ضد الحوثيين اليمنيين، والتي تم إرسالها في سلسلة أخرى مع كبار قادة إدارة ترامب.

وأكد شخص مطلع على محتويات الرسائل ومن تلقوها، وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة الأمور الحساسة، لوكالة أسوشيتد برس(أ ب) وجود الدردشة الثانية.

وقال الشخص إن الدردشة الثانية على سيجنال - وهو تطبيق متاح تجاريا غير مصرح باستخدامه لتوصيل معلومات الدفاع الوطني الحساسة أو السرية - ضمت 13 شخصا. وأكدوا أيضا أن الدردشة كانت تحمل اسم "اجتماع فريق الدفاع".

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن المجموعة ضمت زوجة هيجسيث، جينيفر، منتجة فوكس نيوز السابقة، وشقيقه فيل هيجسيث، الذي تم تعيينه في البنتاجون كمسؤول اتصال بوزارة الأمن الداخلي ومستشار أول. وكلاهما كان يسافر مع وزير الدفاع ويحضر اجتماعات رفيعة المستوى.

ومن المؤكد أن الكشف عن مجموعة الدردشة الإضافية سيضيف انتقادات جديدة ضد هيجسيث وإدارة الرئيس دونالد ترامب الأوسع بعد أن فشلت حتى الآن في اتخاذ إجراءات ضد كبار مسؤولي الأمن القومي الذين ناقشوا خططا لشن ضربة عسكرية على تطبيق سيجنال.