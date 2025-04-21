بوسكو الكورية الجنوبية تستثمر في مشروع مصنع صلب بأمريكا

أعلنت شركة صناعة الصلب الكورية الجنوبية "بوسكو"، اليوم الاثنين اعتزامها الاستثمار في مشروع مصنع الصلب التابع لشركة "هيونداي ستيل" في الولايات المتحدة، كجزء من استراتيجيتها للتعامل مع الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات الصلب.

وبحسب بيان صحفي، وقعت مجموعة "بوسكو" مذكرة تفاهم مع مجموعة هيونداي موتور للمشاركة في مصنع "هيونداي ستيل" في الولايات المتحدة وتعزيز التعاون في قطاعي الصلب والبطاريات القابلة لإعادة الشحن.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن شركة "هيونداي ستيل" كشفت في الشهر الماضي عن خطط لاستثمار 8ر5 مليارات دولار لبناء مصنع متكامل للصلب يعتمد على أفران القوس الكهربائي في ولاية لويزيانا بحلول عام 2029، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في العام نفسه.

ومن المتوقع أن يورد هذا المصنع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 7ر2 مليون طن سنويا الفولاذ ليس فقط لشركتي "هيونداي موتور" و"كيا"، بل أيضا لشركات صناعة السيارات الأخرى في الولايات المتحدة، أهم سوق للسيارات في العالم.

وجاء قرار "بوسكو" الاستثماري بعد أن بدأت إدارة ترامب في فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألومنيوم في منتصف مارس/آذار الماضي.

وقالت مجموعة "بوسكو" في وقت سابق إنها تدرس "جديا" الاستثمار في عمليات إنتاج الصلب في الولايات المتحدة، حيث تعد المشاركة في الأسهم واحدة من عدة خيارات قيد المراجعة.

"لم نحدد بعد حجم حصتنا في مشروع المصنع. ستبدأ المناقشات قريبًا لتحديد نسبة الاستثمار وأمور أخرى ذات صلة"، وفقًا لمتحدث باسم الشركة.

وفي رسالة حديثة إلى الموظفين، أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة "بوسكو" تشانع إن-هوا على أهمية التوسع العالمي.

وقال "مع الشعور بالأزمة التي تتمثل في احتمال تخلف الشركة عن الركب إذا لم تتحرك بسرعة، يتعين علينا الاستثمار في مصانع الصلب في المناطق سريعة النمو وذات الهامش المرتفع، مثل الولايات المتحدة والهند، لتحقيق نتائج مهمة".

وتتوقع مجموعة "بوسكو" أن تساهم مذكرة التفاهم في تعميق شراكتها المستمرة منذ خمسة عقود مع مجموعة "هيونداي موتور". وتعتبر"بوسكو" أحد الموردين الرئيسيين للصلب المستخدم في صناعة السيارات.