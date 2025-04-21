إيران: رفع العقوبات هدفنا الأساسي من الحوار مع أمريكا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم، إن هدف المحادثات مع أمريكا يتمثل في رفع العقوبات المفروضة على إيران، والتي وصفها بـ"غير المبررة وغير القانونية".

وأضاف بقائي، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، اليوم، أنه يجب أن تكون نتائج المفاوضات ملموسة، وتتيح لإيران ممارسة أنشطتها الاقتصادية والمصرفية بشكل طبيعي، مشددا على أهمية وجود ضمانات لاستمرار الاتفاقات والتزام الأطراف بها، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

وأوضح أن "تفاصيل المفاوضات لن تعرض في وسائل الإعلام"، مضيفًا أن "الكثير مما يتداول حالا مجرد تكهنات، وأن المباحثات لا تزال في مراحلها الأولى".

وذكر أن "الجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا ستعقد في العاصمة العمانية مسقط، بعد اقتراح من سلطنة عمان وبتنسيق مع الأطراف المعنية، مع تعاون من الحكومة الإيطالية في ترتيبات الموقع".

كان نائب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية كاظم غريب أبادي، صرح بأن بلاده ستعقد محادثات على مستوى الخبراء مع الولايات المتحدة الأمريكية، في 23 أبريل، مع وسطاء في عمان.

وأضاف أبادي في اجتماع مع لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أمس، أنه ستعقد اجتماعات الخبراء والتقنية لمناقشة تفاصيل المفاوضات يوم الأربعاء في مسقط مع الوسطاء.

ووفقا لنائب وزير الخارجية الإيراني، فإن "الأطراف تعمل حاليا على تطوير مبادئ عامة لإجراء المفاوضات.



كان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أعلن أن أجواء المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية حول برنامج بلاده النووي، اتسمت بـ"تفاؤل حذر"، مشيرًا إلى أن الاتفاق النووي الموقّع عام 2015، لم يعد مناسبًا للمرحلة الراهنة.

وعقدت جولة أولى من المحادثات بين الجانبين في مسقط الأسبوع الماضي، وجولة ثانية أمس الأول السبت في إيطاليا، ومن المقرر أن تعقد جلسة جديدة خلال الأسبوع المقبل في سلطنة عمان.



