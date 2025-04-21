استشهاد وإصابة العشرات في غارات جوية أمريكية على العاصمة اليمنية صنعاء

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استشهد 12 شخصا على الأقل في غارات امريكية على حي سكني في العاصمة اليمنية صنعاء ، بحسب ما ذكرته قناة تلفزيونية تابعة لميليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران يوم الأحد.

وقالت قناة المسيرة، نقلا عن وزارة الصحة التي يسيطر عليها الحوثيون، إن 30 آخرين أصيبوا بجروح.

كما أشارت القناة أيضا إلى تعرض محافظة صعدة، معقل الميليشيا في شمال اليمن، لغارات جوية أمريكية.

ولم يصدر أي تأكيد من الولايات المتحدة حتى الان.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أمر الشهر الماضي بشن هجمات مكثفة على الحوثيين في اليمن، مبررا هذه الخطوة بالحاجة إلى حماية الملاحة الأمريكية في المنطقة.

ومنذ بداية النزاع في غزة في أكتوبر 2023، هاجم الحوثيون بشكل متكرر إسرائيل والسفن التجارية الدولية دعما لحركة حماس الفلسطينية.