استمرار توافد المواطنين على شواطئ الإسكندرية احتفالا بشم النسيم

تشهد شواطئ حى الجمرك بمحافظة الإسكندرية مساء اليوم الاثنين، إقبال متوسط من المواطنين، للاحتفال بشم النسيم، والاستمتاع بالطقس الصيفي.

وقال المهندس محمد مهدي، أحد منتفعين شاطئ السيالة بمنطقة بحري بحي الجمرك بالإسكندرية، إن الشاطئ شهد اقبال منذ صباح اليوم احتفالا بشم النسيم، وبالأخص مع ارتفاع درجات الحرارة، مازال استمرار المواطنين على الشاطئ.

وأضاف حاتم فيهم، أحد المترددين على شاطئ السيالة، أن الإسكندرية اليوم تشهد ارتفاع شديد فى درجات الحرارة وقد ذهب مع العائلة إلى الشاطئ لقضاء يوم رائع احتفالا بشم النسيم.

وكان قد أعلنت الادارة المركزية للسياحة والمصايف، فى بيان صحفي اليوم، برئاسة الدكتور محمد عبد الرازق، عن نسب أشغال شواطئ الإسكندرية اليوم خلال عيد شم النسيم، والتي تبلغ القطاع الشرقي ٢٥%، والقطاع الغربي ١٥%، ورفع الراية الخضراء في شواطئ القطاع الشرقي، بينما تم رفع الراية الصفراء في القطاع الغربي.