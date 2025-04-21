رئيس وزراء هولندا: البابا فرنسيس كان قدوة للجميع

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصف رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف، بابا الفاتيكان فرنسيس، بأنه "قدوة يحتذي بها" الجميع في أنحاء العالم، سواء كانوا مؤمنين أم لا.

وكتب شوف على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "لقد كان البابا فرنسيس بكل معنى الكلمة رجلا من الشعب.. ينعى المجتمع الكاثوليكي حول العالم قائدا أدرك قضايا عصرنا الملحة ولفت الانتباه إليها".

وأضاف: "لقد كان البابا فرنسيس قدوة يحتذي بها الكثيرون – سواء كانوا كاثوليك أو غير كاثوليك على حد سواء، من حلال أسلوب حياته الرصين وأعماله الخيرية وعطفه. نتذكره بكل احترام".

وأعلن الفاتيكان، صباح اليوم الاثنين، وفاة البابا فرنسيس، وذلك عن عمر 88 عاما.

وعانى البابا فرنسيس من نوبات اعتلال صحي على مدى العامين الماضيين، وآخرها إصابته بالتهاب رئوي مزدوج، الشهر الماضي.

وأمضى البابا فرنسيس 12 عاماً كزعيم للكنيسة الكاثوليكية الرومانية، وعانى طوال حياته من مشاكل صحية عدة، بما في ذلك استئصال جزء من إحدى رئتيه في سن 21، مما جعله أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.