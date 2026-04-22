إبراهيم عادل يكشف سبب لعب بيراميدز بشراسة أمام الأهلي مقارنة بالزمالك

قدّم إبراهيم عادل، لاعب نوردشيلاند الحالي، رواية تفصيلية حول تجربته السابقة مع بيراميدز، كاشفًا أسباب ظهور الفريق بشراسة أكبر في مواجهاته أمام الأهلي مقارنة بـالزمالك.

وأوضح اللاعب، خلال ظهوره عبر قناة «أون سبورت»، أن بداياته شهدت انتقاله من نادي المريخ إلى الأسيوطي – الاسم السابق لبيراميدز – مقابل مليون و200 ألف جنيه، ليصبح حينها من أغلى لاعبي قطاع الناشئين.

وأشار عادل إلى أن أكثر من تأثر به داخل الفريق كان عبد الله السعيد، واصفًا إياه بالنموذج الاحترافي، مؤكدًا أنه كان اللاعب الوحيد الذي يتقبل توجيهاته داخل الملعب.

وكشف عن تحول جذري في عقلية الفريق، موضحًا أن بيراميدز لم يكن ينافس على البطولات في البداية، قبل أن تتغير الأمور مع تولي المدرب يوريتشيتش، حيث أصبحت المنافسة على الألقاب هدفًا رئيسيًا، وهو ما انعكس على نتائج الفريق وتتويجاته.

وانتقد عادل سلوك بعض النجوم الكبار، مؤكدًا أنه كان يراهم قدوة قبل الاحتكاك بهم، لكنه فوجئ بأسلوب تعامل غير احترافي مع زملائهم.

وفيما يخص المواجهات الكبرى، كشف لاعب نوردشيلاند أن إدارة بيراميدز كانت تخصص مكافآت مالية أكبر عند مواجهة الأهلي، معتبرة المباراة ذات طابع خاص، وهو ما كان يدفع الجهاز الفني لتغيير الخطط بشكل مستمر لتحقيق الفوز.

وتطرق إلى خسارة نهائي كأس مصر أمام الزمالك، مشيرًا إلى أن غياب التوفيق، إلى جانب تتويج الفريق ببطولة إفريقية قبلها بأسابيع، قد أثّر على مستوى التركيز.

وأبدى تعجبه من شراسة بعض الفرق المنافسة خلال صراع الدوري، مؤكدًا أن بعض اللاعبين كانوا يخبرونهم بصعوبة الفوز، مستشهدًا بمباريات أمام فرق لا تنافس على اللقب أو الهبوط، لكنها تقدم أقصى ما لديها أمام بيراميدز.

كما كشف عن شعوره بالحرج خلال احتفالات التتويج بالدوري، مفضلًا عدم المشاركة فيها، خاصة في ظل غياب الدرع والمسؤولين، مؤكدًا في الوقت ذاته أحقية فريقه باللقب في الموسم الماضي.

واختتم تصريحاته بالإشادة بزميله رمضان صبحي، واصفًا إياه باللاعب المميز الذي كان يقدم له الدعم داخل الملعب، متمنيًا عودته سريعًا، ومؤكدًا عدم وجود أي خلافات بينهما.