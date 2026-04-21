أسعار المعادن النفيسة تتراجع مع اقتراب انتهاء هدنة واشنطن وطهران

سجلت المعادن النفيسة، الثلاثاء، تراجعا في حدود 1 بالمئة مع اقتراب انتهاء الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط ترقب لانطلاق جولة محتملة من المفاوضات أو استئناف الحرب.

وفي تعاملات الثلاثاء، تراجع الذهب 0.8 بالمئة إلى 4796 دولارا للأونصة بحلول الساعة 9 بتوقيت غرينتش.

أما الفضة، فسجلت تراجعا في المعاملات الفورية 1 بالمئة، ليبلغ 79 دولارا للأونصة.

سلسلة التراجعات شملت أيضا البلاتين الذي سجل انخفاضا 0.7 بالمئة إلى 2087 دولار للأونصة.

ويأتي تراجع أسعار المعادن النفيسة متأثرة بتقلبات الأسواق جراء الحرب، وعلى وقع ترقب مفاوضات أمريكية إيرانية.

وتشهد الأسواق العالمية تقلبات كبيرة نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ما أسهم في ارتفاع أسعار النفط ومستويات التضخم.

ويتخوف المستثمرون من تفاقم حالة عدم اليقين بسبب تضرر منشآت طاقة في دول خليجية وإيران، ما قد يحدث أضرارا اقتصادية وبيئية كبيرة على دول المنطقة.

ومن المقرر أن تنتهي الهدنة، في الثامنة من مساء الأربعاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (3:30 فجر الخميس بتوقيت طهران)، بعد أن استمرت أسبوعين منذ إعلان واشنطن وطهران عنها في 8 أبريل الجاري.

وجاءت الهدنة على أمل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على إيران في 28 فبراير الماضي.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن بلاده "لا تقبل التفاوض تحت التهديدات".

وأوضح بتدوينة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى من خلال فرض حصار بحري وانتهاك وقف إطلاق النار لتحويل المفاوضات إلى "طاولة استسلام"، وإضفاء شرعية على التحريض على الحرب.

والاثنين، ذكرت مصادر باكستانية أن الوفد الإيراني من المنتظر أن يصل إسلام آباد الثلاثاء، للمشاركة في الجولة الثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة، وهو ما نفته طهران اليوم.

ومؤخرا، صرح ترامب بأنه قد يزور إسلام آباد لتوقيع الاتفاق في حال التوصل إليه، قائلا: "إذا تم توقيع الاتفاق في إسلام آباد، فقد أذهب".