التلفزيون الإيراني يعلن موعد انتهاء الهدنة مع الولايات المتحدة

أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي أن وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، والذي دخل حيز التنفيذ منذ 8 أبريل، سينتهي الساعة 3,30 فجر الأربعاء بتوقيت طهران (منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء بتوقيت القاهرة).

ويتوافق هذا التوقيت مع موعد بدء سريان الهدنة التي استمرت 14 يوما علما بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرّح مؤخرا بأنها ستنتهي بعد ذلك بيوم، أي مساء الأربعاء بتوقيت واشنطن، وفق وكالة فرانس برس.

من ناحيتها، أعلنت باكستان، التي تقوم بدور الوسيط بين الطرفين المتحاربين، أن وقف إطلاق النار سينتهي الساعة 23,50 من مساء الثلاثاء.

وقال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار على منصة إكس، إن وقف إطلاق النار سينتهي الساعة 4,50 صباحا بتوقيت باكستان المعتمد، في 22 أبريل.

وكان من المتوقع أن تنتهي الهدنة خلال ليل الثلاثاء، غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في تصريحات لوكالة "بلومبرج" إنها قد تنتهي بعد يوم، أي مساء الأربعاء بتوقيت واشنطن.

وأضاف ترامب أنه من "غير المرجح" أن يوافق على تمديدها.

وأوضح تارار أن باكستان دعت الأطراف المتحاربة إلى جولة ثانية من المحادثات في إسلام آباد، لكن إيران لم ترد رسميا بعد على مسألة مشاركتها.

وشدد على أن قرار طهران "حاسم" قبل انتهاء الهدنة.

وبعد ذلك بوقت قصير أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بعدم اتخاذ قرار نهائي بشأن المشاركة في المحادثات.

وقال إن "السبب في ذلك ليس التردد، بل هو أننا نواجه رسائل متناقضة وسلوكيات متناقضة وتصرفات غير مقبولة من الجانب الأمريكي".



