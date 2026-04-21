قائد الجيش اللبناني: سنستعيد كل شبر تحت الاحتلال الإسرائيلي

شدد قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، الثلاثاء، على أن لبنان سيستعيد "كل شبر من أرضه" تحت الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال زيارته إلى مقر قيادة لواء المشاة الثاني عشر بمنطقة القبة في مدينة طرابلس (شمال)، حيث اطّلع على المهام المنفذة والتقى الضباط والعسكريين، حسب بيان صادر عن القيادة.

هيكل قال إن "السلم الأهلي هو السلاح الأقوى لحماية لبنان من الأخطار التي تهدده، وذلك يتحقق بفضل ثبات الجيش وعزيمته".

ورأى أن "كل مَن يتطاول (لم يسمهم) على المؤسسة العسكرية ويشكك بدورها عن معرفة أو عدم معرفة، يخدم أهداف الاحتلال الإسرائيلي، ويثير النعرات التي تحرك الفتنة الداخلية".

وتابع أن هذه المؤسسة "قدّمت خيرة أبنائها شهداء وجرحى في سبيل حماية لبنان".

وأضاف أن "لبنان سيستعيد كل شبر من أرضه تحت الاحتلال الإسرائيلي".

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحربين الأخيرتين على البلد العربي.

وتستضيف واشنطن الخميس جولة ثانية من محادثات سلام تمهيدية بين بيروت وتل أبيب على مستوى السفراء، حسب إعلام لبناني دون إعلان رسمي.

ويوميا تخرق إسرائيل هدنة لمدة 10 أيام قابلة للتجديد، أعلنتها الولايات المتحدة الخميس الماضي.

وبدأت إسرائيل في 2 مارس الماضي هجومًا على لبنان، أسفر عن 2294 شهيدا و7544 جريحًا وأكثر من مليون نازح، حسب بيانات رسمية.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، المنصوص عليها في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.