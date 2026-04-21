ألمانيا: لوفتهانزا تعلن إلغاء 20 ألف رحلة قصيرة المدى حتى أكتوبر المقبل

تعتزم مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران، إلغاء 20 ألف رحلة قصيرة المدى حتى أكتوبر المقبل، بالتزامن مع إعلانها إغلاق شركتها التابعة الإقليمية سيتي لاين.

وأوضحت لوفتهانزا، في مقرها في مدينة فرانكفورت اليوم الثلاثاء، أن هذا الإجراء سيوفر نحو 40 ألف طن من الكيروسين، والذي تضاعف سعره منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وذكرت الشركة، أن هذه التعديلات تهدف إلى تقليص عدد الرحلات القصيرة غير المجدية اقتصادياً، على أن يتم تحسين عروض لوفتهانزا خلال الصيف عبر مراكزها الستة الرئيسية في فرانكفورت، وميونخ، وزيورخ، وفيينا، وبروكسل، وروما، لضمان استمرار وصول المسافرين إلى شبكة الخطوط العالمية.

ووفقاً للوفتهانزا، تم أمس الاثنين تنفيذ المرحلة الأولى من الإلغاءات والتي شملت 120 رحلة يومية تسري حتى نهاية مايو المقبل، وقد تم إخطار المسافرين المتضررين.

وستتوقف مؤقتا الخطوط الجوية المنطلقة من فرانكفورت إلى بيدجوشتش ورزيزوف في بولندا، بالإضافة إلى ستافانجر في النرويج.

ومن المقرر تحويل عشر وجهات داخل المجموعة لتمر عبر مطارات أخرى، وهي: هيرينجسدورف، وكورك (أيرلندا)، وجدانسك (بولندا)، وليوبليانا (سلوفينيا)، ورييكا (كرواتيا)، وسيبيو (رومانيا)، وشتوتجارت، وتروندهايم (النرويج)، وتيفات (الجبل الأسود)، وفروتسواف (بولندا).

وتقوم لوفتهانزا، حاليا بمراجعة تخطيط خطوطها متوسطة المدى في ظل تخفيض قدراتها التشغيلية، ومن المتوقع الإعلان عن التفاصيل في نهاية أبريلن الجاري أو بداية مايو المقبل.

وبالنسبة للرحلات المقررة ضمن جدول الرحلات الصيفية الحالي، تتوقع المجموعة "إمدادات وقود مستقرة إلى حد كبير".