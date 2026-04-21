الأردن: رفع متطرفين أعلام إسرائيل بالأقصى تحريض مرفوض

اعتبر الأردن، الثلاثاء، أن رفع متطرفين أعلاما إسرائيلية بباحات المسجد الأقصى، "تحريض مرفوض" و"خرق فاضح" للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس.

وأدانت وزارة الخارجية في بيان، "استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى، وآخرها اليوم الثلاثاء، وما رافقها من ممارسات استفزازية مرفوضة قام بها المتطرفون من رفعٍ للأعلام الإسرائيلية في باحات المسجد، إضافة لممارسات الشرطة الإسرائيلية العبثية".

وعدّت ذلك "خرقا فاضحا للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها".

‏وأكدت "رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لمواصلة المستوطنين المتطرفين الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، وما يرافقها من تصرفات استفزازية".

ورأت في ذلك "عملا تحريضيا مرفوضا يستهدف فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى، من خلال محاولة تقسيمه زمانيا ومكانيا".

وشددت على أن "لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة".

‏وحذّرت من "مغبة وعواقب استمرار هذه الانتهاكات والاستفزازات".

ودعت الخارجية الأردنية، المجتمع الدولي إلى "اتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وقف جميع ممارستها غير المسئولة وانتهاكاتها المستمرة تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ووقف الإجراءات الأحادية في الضفة الغربية المحتلة".

‏وجددت التأكيد على أن "المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين".

وأوضحت أن "إدارة أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شئون المسجد الأقصى، وتنظيم الدخول إليه".

وفي وقت سابق الثلاثاء، رفع مستوطنون إسرائيليون علم إسرائيل خلال اقتحامهم المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية المحتلة.

ووفق مراسل الأناضول، جدد مستوطنون اقتحاماتهم للأقصى من باب المغاربة في الجدار الغربي، وسط حراسة من الشرطة الإسرائيلية.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر منصات التواصل، مستوطنين يؤدون طقوسا تلمودية وصلوات بصوت مرتفع ضمن ما يسمى بـ"السجود الملحمي"، خاصة في الناحية الشرقية من المسجد.

في السياق، نشر مستوطنون على منصات التواصل صورة اثنين منهم يرفعان العلم الإسرائيلي داخل المسجد الأقصى، ومن خلفهم قبة الصخرة.

وكانت جماعات يمينية متطرفة دعت لرفع علم إسرائيل في باحات المسجد الأقصى أثناء اقتحامه غدا الأربعاء الذي يصادف يوم إعلان إسرائيل، وفق التقويم العبري.

وسبق أن أقدم مستوطنون على رفع علم إسرائيل، في خطوة يعتبرها المسلمون "استفزازا" لمشاعرهم.

وتعتبر دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس هذه الممارسات انتهاكا للوضع القائم في المسجد، ولكن الشرطة الإسرائيلية لا تمنع المستوطنين من القيام بها.

وكانت الشرطة الإسرائيلية سمحت أحاديا للمستوطنين باقتحام المسجد، يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، منذ العام 2003.

ومنذ ذلك الحين تطالب أوقاف القدس بوقف الاقتحامات، دون استجابة من قبل السلطات الإسرائيلية.