وكالة الطاقة الدولية تعلن تضرر 84 منشأة طاقة في الخليج جراء الحرب

• المدير العام للوكالة فاتح بيرول يقول إن إغلاق مضيق هرمز يشكل خطرا كبيرا على أمن الطاقة والاقتصاد العالمي الذي يتجاوز حجمه 110 تريليونات دولار

قال المدير العام لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، إن 84 منشأة طاقة تضررت جراء الهجمات في الشرق الأوسط، منها 34 منشأة تعرضت لأضرار بالغة.

وأعرب بيرول في تصريح للأناضول، عن اعتقاده بأن عودة الإنتاج في هذه المنشآت إلى مستوياته الطبيعية قد يستغرق عامين على الأقل، وربما تتجاوز بعضها هذه الفترة.

وأوضح أنه "حتى لو تم فتح مضيق هرمز فوراً، فسيكون من التفاؤل المفرط توقّع عودة إمدادات النفط والغاز الطبيعي إلى مستويات ما قبل الحرب".

وأضاف أن إغلاق المضيق يشكل خطرا كبيرا على أمن الطاقة والاقتصاد العالمي الذي يتجاوز حجمه 110 تريليونات دولار.

وأشار إلى وجود خسارة يومية قدرها 13 مليون برميل من النفط الخام على المدى القريب، نتيجة إغلاق مضيق هرمز.

وتابع: "بالنظر إلى أن الطلب العالمي اليومي على النفط والذي يبلغ حوالي 100 مليون برميل، فإن خسارة 13 مليون برميل تُعدّ خسارة فادحة. كما تضاف إلى ذلك خسارة تُقدّر بنحو 100 مليار متر مكعب من إمدادات الغاز الطبيعي".

وأردف: "بالنظر إلى هذين العاملين، نجد أنفسنا أمام أزمة أكبر من جميع أزمات الطاقة السابقة مجتمعةً. ولا تقتصر هذه الأزمة على النفط والغاز فحسب، فهناك مشكلة كبيرة تواجه السلع الحيوية لسلاسل التوريد، مثل الأسمدة والكبريت والهيليوم والمنتجات البتروكيماوية".

وأكد بيرول أن أكثر من 200 ناقلة نفط خام ومنتجات بترولية، بالإضافة إلى 10 ناقلات غاز طبيعي مسال، تنتظر حاليا في منطقة الخليج، وهي محملة بالكامل.

والسبت الفائت، أعلن الجيش الإيراني إعادة إغلاق مضيق هرمز، ردا على الحصار البحري الأمريكي على البلاد، وفق بيان لقيادة مقر خاتم الأنبياء المركزية، الوحدة التابعة للقوات المسلحة الإيرانية التي تتولى العمليات الحربية.

وعقب الإعلان، كشفت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في 3 بيانات منفصلة، عن وقوع 3 حوادث خلال 3 ساعات تعرضت لها سفن في مضيق هرمز أمام سواحل سلطنة عُمان.

كما أعلنت إيران صباح الاثنين أن قواتها المسلحة شنت هجوما بطائرات مسيرة على سفن حربية أمريكية، وذلك عقب إعلان واشنطن استهداف سفينة شحن ترفع علم إيران في خليج عمان، في تطور يتزامن مع ترقب انطلاق جولة ثانية من المفاوضات بين واشنطن وطهران في إسلام آباد وتضارب الأنباء بشأنها.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير الماضي، خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، ​​​​​​​قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل الجاري، هدنة لأسبوعين بوساطة باكستانية، على أمل إبرام اتفاق ينهي الحرب.