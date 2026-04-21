تزايد زيارات الجيش الألماني للمدارس يثير جدلا حول استهداف القاصرين للتجنيد

قام الجيش الألماني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام بأكثر من ألفي زيارة إلى المدارس على مستوى ألمانيا.

جاء ذلك في رد من وزارة الدفاع الألمانية على طلب إحاطة تقدمت به كتلة حزب "اليسار"، حسبما أفادت صحيفة "راينيشه بوست" الألمانية.

وبحسب البيانات، سُجل العدد الأكبر بفارق واضح من الزيارات المدرسية في ولاية بافاريا، حيث نفذ الجيش الألماني 562 فعالية. ويعادل ذلك نحو نصف عدد الفعاليات المسجلة في الولاية نفسها خلال عام 2025 بالكامل، حين تجاوز العدد 1100 فعالية.

كما سُجلت زيارات كثيرة نسبيا في مدارس ولاية شمال الراين-ويستفاليا - وهي الولاية الأكثر كثافة سكانية - حيث عُقدت 291 فعالية. وجاءت ولايتا سكسونيا السفلى (269) وبادن-فورتمبيرج (219) في المرتبتين الثالثة والرابعة. وعلى مستوى ألمانيا، سُجلت أيضا 20 فعالية في جامعات.

وتعتمد هذه الزيارات المدرسية على ضباط شباب تابعين للجيش الألماني، وهم جنود مدربون بشكل خاص يمكن للمدارس دعوتهم لإلقاء محاضرات حول سياسات الأمن أو لشرح مهام الجيش.

من جانبها، انتقدت خبيرة شؤون التعليم في كتلة "اليسار"، نيكوله جولكه، ظهور الجيش الألماني في المدارس. وقالت النائبة البرلمانية لصحيفة "راينيشه بوست": "رغم كل تأكيدات وزارة الدفاع، تظهر الأرقام بوضوح أن نية التجنيد لا يمكن إنكارها... وجود ضباط شباب بالزي العسكري في المدارس، إلى جانب مستشاري المسار المهني، يمثل وسيلة استراتيجية لجعل المسار العسكري مألوفا للقاصرين".