في الوقت الذي يقترب فيه انتهاء وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، يسود الغموض مصير المباحثات المفترضة بين الجانبين في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

ويبدو أن ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للشرق الأوسط وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهما من كبار المفاوضين الأمريكيين في طريقهما من مدينة ميامي إلى العاصمة واشنطن، بحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وتشير بيانات الرحلات الجوية المتاحة للجمهور وتسجيلات مراقبة الحركة الجوية إلى أن طائرة تابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، كان من المتوقع أن تنقل ويتكوف وكوشنر إلى إسلام آباد لعقد جولة ثانية من المفاوضات مع إيران، في طريقها إلى واشنطن.

ومن المتوقع أن تهبط الطائرة بعد ظهر اليوم بتوقيت واشنطن.

ووصل نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، في وقت سابق، إلى البيت الأبيض لحضور اجتماعات، في حين لا تزال خططه لزيارة باكستان للمشاركة في الجولة الثانية من المحادثات مع إيران غير واضحة.

وكان من المتوقع أن يغادر نائب الرئيس الأمريكي، الذي قاد الوفد المفاوض خلال الجولة الأولى من المحادثات مع إيران، إلى إسلام آباد صباحا، إلا أن خططه تم تعليقها مؤقتا حيث يجتمع المسئولون الأمريكيون لمناقشة الخطوات المقبلة، وفقا لمصادر لشبكة "سي إن إن".

ووصل وزير الحرب الأمريكي، بيت هيجسيث إلى البيت الأبيض بعد وصول دي فانس بلحظات.

كما رصدت كاميرات الشبكة الإخبارية، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وهو يصل إلى مدخل الجناح الغربي للبيت الأبيض قبل وصول دي فانس بنحو 50 دقيقة.

وبحسب موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، مع اقتراب موعد انتهاء وقف إطلاق النار، فإن كل ساعة يقضيها نائب الرئيس الأمريكي في واشنطن تقرب الوضع من استئناف الحرب.

وأوضح ترامب صباح اليوم أنه لا يرغب في تمديد وقف إطلاق النار. وقال الرئيس الأمريكي لشبكة "سي إن بي سي": "ليس لدينا متسع من الوقت، بإمكان إيران أن تستعيد قوتها كدولة إذا توصلت إلى اتفاق".

وردا على سؤال حول ما سيحدث في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول مساء اليوم الثلاثاء، قال ترامب: "أتوقع أن نلجأ إلى القصف، لأنني أعتقد أن هذا هو الموقف الأنسب للبدء به. والجيش الأمريكي متأهب".

وأمضى البيت الأبيض، يوم أمس بأكمله في انتظار إشارة من طهران تُفيد بإرسال فريق التفاوض إلى إسلام آباد.

وقال مصدر مطلع على المناقشات لأكسيوس إن الإيرانيين يماطلون وسط ضغوط واضحة من الحرس الثوري للتمسك بموقف أكثر حزما: لا محادثات دون إنهاء الحصار الأمريكي.

وفي وقت متأخر من مساء أمس، ظهرت مؤشرات على أن إيران قررت المشاركة، وأن فانس وويتكوف وكوشنر كانوا يستعدون للمغادرة صباح اليوم الثلاثاء إلى إسلام آباد، وفقا لمصادر.

لكن في حوالي الساعة السابعة صباحا، بدا أن الوضع قد تغير، إذ استمر الإيرانيون في المماطلة، وتم تأجيل المغادرة.