وزيرة الثقافة: توسيع التعاون مع المجلس الثقافي البريطاني لدعم الاقتصاد الإبداعي

استقبلت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، مارك هيوارد، المدير العام لـالمجلس الثقافي البريطاني في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون الثقافي بين مصر والمملكة المتحدة، وذلك بحضور سامي كريته، مدير برنامج الاقتصاد الإبداعي بالمجلس.

وأكدت وزيرة الثقافة، خلال اللقاء، اهتمام الوزارة بتوسيع نطاق الشراكات وشبكات التعاون مع المؤسسات الثقافية الدولية والإقليمية خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز تبادل الخبرات والمعارف ودعم مسارات التنمية الثقافية.

وأشارت إلى أن المجلس الثقافي البريطاني يُعد أحد الشركاء المهمين للوزارة في عدد من مجالات العمل الثقافي، وعلى رأسها ملف الاقتصاد الإبداعي، الذي توليه الوزارة اهتمامًا متزايدًا، خاصة في ما يتعلق بالصناعات الثقافية والإبداعية.

من جانبه، أعرب مارك هيوارد عن تقديره للعلاقات المتميزة التي تجمع المجلس الثقافي البريطاني بمصر، خاصة مع وزارة الثقافة وهيئاتها وقطاعاتها المختلفة، مؤكدًا حرص المجلس على مواصلة تعزيز هذا التعاون وتوسيع مجالات العمل المشترك.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون الثقافي بين البلدين، ودعم مسارات العمل المشترك في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.