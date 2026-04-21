كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن حجم التبادل التجارى بين مصر وفنلندا وصل إلى 556.1 مليون دولار خلال عام 2025 مقابل 614.8 مليون دولار خلال عام 2024.

وياتى ذلك حرصًا من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث يستقبل اليوم الرئيس الكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وفنلندا والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .

وبحسب الجهاز، سجل حجم الصادرات المصرية إلى فنلندا 42.3 مليون دولار خلال عام 2025 مقابل 36.1 مليون دولار خلال عام 2024 بينما بلغ حجم الواردات المصرية من فنلندا 513.8 مليون دولار خلال عام 2025 مقابل 578.7 مليون دولار خلال عام 2024.

ووفقا للإحصاء، جاء منتجات كيماوية غير عضوية في مقدمة أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى فنلندا خلال عام 2025 بقيمة 17.8 مليون دولار، يليها زجاج ومصنوعاته بقيمة 6.9 مليون دولار، وفواكه وأثمار صالحة للأكل بقيمة 5.1 مليون دولار، وسجاد وأغطية أرضيات أخري بقيمة 3 ملايين دولار، وأسمدة بقيمة 2.5 مليون دولار.

فيما جاء في أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من فنلندا خلال عام 2024، الخشب ومصنوعاته وفحم خشبى بقيمة 281.2 مليون دولار، وآلات وأجهزة كهربائية بقيمة 61.9 مليون دولار، وورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 60 مليون دولار، وعجينة الورق بقيمة 47.9 مليون دولار، وحديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 11.4 مليون دولار.

وسجلت قيمة الاستثمارات الفنلندية في مصر مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 800 ألف دولار خلال العام المالى 2023/ 2024، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في فنلندا 900 ألف دولار خلال العام المالي 2024/ 2025 مقابل 700 ألف دولار خلال العام المالى 2023/ 2024.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بفنلندا 5.1 مليون دولار خلال العام المالي2024/2025 مقابل 4.6 مليون دولار خلال العام المالي 2023/ 2024 بينما بلغت قيمة تحويلات الفنلنديين العاملين في مصر 175 ألف دولار خلال العام المالي 2024 /2025 مقابل 104 ألف دولار خلال العام المالي 2023 / 2024.

وسجل عدد سكان مصر 108.9 مليون نسمة في أبريل 2026، بينما سجل عدد سكان فنلندا 5.6 مليون نسمة خلال نفس الفترة.

وبلغ عدد المصريين المتواجدين بفنلندا طبقاً لتقديرات البعثة 1200 مصري حتى نهاية عام 2024.