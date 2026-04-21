إصابة موظفة بجروح خطيرة في هجوم بسكين داخل هيئة حكومية في ألمانيا

أقدم موظف في المكتب الألماني الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن على طعن زميلة له بسكين، ما أسفر عن إصابتها بجروح خطيرة.

وأعلنت الشرطة اليوم الثلاثاء أنه تم نقل المرأة، 31 عاما، إلى المستشفى.

وقال متحدث باسم الشرطة، إن المشتبه به، 32 عاما، معروف لدى الشرطة، ولم يعد يشكل أي خطر، مضيفا أنه لن يدلي بتفاصيل إضافية في الوقت الحالي، بما في ذلك الدافع المحتمل للجريمة.

وبحسب المتحدث، فقد تم تنفيذ عملية أمنية واسعة في المبنى بعاصمة ولاية هيسن، وذلك عقب تلقي البلاغ الطارئ في وقت مبكر من صباح اليوم. وتم تطويق المكتب الاتحادي، قبل أن يُعاد فتحه بعد ساعات من وقوع الجريمة. وقال المتحدث: "التحقيقات لا تزال جارية".