اندلاع حريق بمحطة نفط في منطقة الفولجا الروسية جراء هجمات بمسيرات أوكرانية

قال مصدر مطلع في جهاز الأمن الأوكراني، إن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت محطة نفط وموقع تخزين في مدينة سامارا بمنطقة الفولجا الروسية، ما أدى إلى اندلاع حريق.

وأوضح مصدر، أنه بحسب البيانات الأولية، فقد تضررت خمسة خزانات نفط خام، سعة كل منها 20 ألف متر مكعب، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

ولم ترد شركة "ترانسنفت" الروسية، المشغلة لخطوط أنابيب النفط والمالكة للمنشأة، على الفور على طلب بلومبرج للتعليق.

وتظهر صور الأقمار الاصطناعية من منصة "كوبرنيكوس" التابعة للاتحاد الأوروبي أن محطة سامارا تضم منشأة تخزين نفطية ضخمة تحتوي على أكثر من 60 خزانا للنفط.