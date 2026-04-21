تقارير: كاف يفتح تحقيقًا في أحداث مباراة اتحاد العاصمة وأولمبيك آسفي

كشفت تقارير صحفية مغربية عن تطورات جديدة بشأن أزمة مباراة اتحاد العاصمة الجزائري أمام أولمبيك آسفي، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، وما تردد حول إمكانية معاقبة الفريق الجزائري وحرمان جماهيره من حضور ذهاب النهائي.

وذكرت صحيفة «المنتخب» المغربية أن اللجنة التأديبية التابعة لـ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بدأت بالفعل فتح تحقيق رسمي في أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب المسيرة الخضراء، والتي انتهت بالتعادل 1-1، ليحسم اتحاد العاصمة تأهله إلى النهائي مستفيدًا من قاعدة الهدف خارج الأرض، بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

وأوضحت التقارير أن اللجنة اعتمدت في تحقيقاتها على تقارير مفصلة من حكم اللقاء ومراقب المباراة، لرصد كافة الأحداث التي شهدها اللقاء، خاصة ما يتعلق بدخول الجماهير إلى أرضية الملعب قبل انطلاق المباراة.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة التأديبية اجتماعًا حاسمًا يوم 23 أبريل الجاري، لمناقشة الوقائع واتخاذ القرارات المناسبة، في ظل ترقب واسع لما قد يصدر من عقوبات محتملة.

كما أشارت التقارير إلى أن الاتحاد الإفريقي شكل لجنة طوارئ برئاسة مسؤول الأمن والسلامة كريستيان إيميروا، لمتابعة التحقيقات بشكل عاجل.

وكانت جماهير أولمبيك آسفي قد اقتحمت أرضية ملعب المسيرة الخضراء قبل بداية اللقاء، ما أدى إلى تأخير انطلاق المباراة، قبل أن تتدخل الجهات الأمنية وتنجح في إعادة النظام، ليستكمل اللقاء دون تسجيل إصابات.