الرئيس الإيراني: وحدة بلادنا غيرت قرار ترامب بشأن الحرب

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تراجع عن تهديداته لطهران.

ووصف روحاني - في خطاب بثه التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة اليوم الثلاثاء - الإدارة الأمريكية بأنها مؤلفة من سياسيين مبتدئين، مشيرًا إلى أن ترامب تراجع عن تهديداته لطهران بعد أن حذره مساعدون عسكريون من خوض حرب مع إيران.

كان روحاني قد أكد أنه يسعى إلى كسب سلطات تنفيذية موسعة في زمن الحرب للتعامل مع الحرب الاقتصادية، والتي تشنها الولايات المتحدة ضد البلاد، بحسب تعبيره.

وتأتي تصريحات روحاني في ظل التوترات المتزايدة من احتمال نشوب مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة، عقب إرسال واشنطن حاملة طائرات إلى الخليج العربي وتصاعد التهديدات الإيرانية ضد دول المنطقة والمصالح الأمريكية.