رئيس الوزراء العراقي: سنرسل وفودا إلى طهران وواشنطن لإنهاء التوتر بينهما

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أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي عزمه إرسال وفود إلى طهران وواشنطن لإنهاء التوتر بينهما.

وقال عبدالمهدي -خلال مؤتمر صحفي أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الثلاثاء- "إن العراق يقوم باتصالات عالية المستوى لتهدئة التوترات بين البلدين"، مشيرًا إلى أن رؤيته قريبة جدا من الرؤية الأوروبية لتسوية الأزمة في المنطقة.

وأضاف "إن المسئولين الأمريكيين والإيرانيين أكدوا لنا عدم رغبتهم في خوض الحرب"، موضحًا أن العراق في مرحلة نقل الرسائل بين واشنطن وطهران ويحاول نزع فتيل الأزمة بين الجانبين.

وتابع "إن مسئوليتنا الدفاع عن العراق وشعبه لتأمينه من خطر الحرب".