إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

أصيب ثلاثة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم السلمية الأسبوعية، المنددة بالاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 18 عاما.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الغاز والصوت اتجاه المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة 3 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق .

وفي نابلس، أصيب عدد من المواطنين، اليوم الجمعة، بالرصاص الحي، والاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيتا وحاجز حوارة العسكري المقام على أراضي المواطنين جنوب نابلس.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل لـ "وفا"، بأن الطواقم نقلت إصابة بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع الاحتلال في جبل صبيح في بلدة بيتا، للمستشفى لتلقي العلاج.

كما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، أطلقه قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت على حاجز حوارة جنوبا.