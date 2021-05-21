شهدت جنازة الفنان الكبير سمير غانم مشاركة واسعة من نجوم الفن، فى مقدمتهم يسرا وإلهام شاهين ولبلبة ومحمود حميدة وسمير صبرى وإيناس الدغيدى ووفاء عامر وأكرم حسنى، بالإضافة إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، فيما لم تتمكن شريكة عمره الفنانة دلال عبدالعزيز من حضور الجنازة نظرا لتدهور حالتها الصحية إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وسيطرت أجواء الحزن على جنازة أيقونة الضحك، التى شيعت من مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، حيث لم يتمالك عدد من الفنانين أنفسهم، فى وداع الفنان الراحل، فبكت كل من يسرا وميرفت أمين وإلهام شاهين ولبلبة، وانهارت هالة صدقى، فيما بدت علامات الصدمة واضحة على ابنتى الفنان الراحل دنيا وإيمى سمير غانم، واللتين لم يتوقفا عن الدعاء لوالدهما.

وعقب صلاة الجنازة التى أقامها الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، حرص الإعلامى رامى رضوان والفنان حسن الرداد زوجا ابنتى الفنان الراحل سمير غانم على حمل نعش «حماهما» أثناء خروجه من المسجد قبل أن يوارى الثرى فى مثواه الأخير بمقابر الأسرة فى الوفاء والأمل.

واكتفت أسرة الفنان سمير غانم بإقامة صوان صغير عند المقابر، وحرص عدد من الفنانين على تقديم واجب العزاء، منهم كريم فهمى وهانى رمزى وعمرو سعد وعمرو يوسف.