الرئاسة الفلسطينية تدين اقتحام الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى في شرق القدس

أدانت الرئاسة الفلسطينية اقتحام الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، للمسجد الأقصى في شرق القدس عقب صلاة الجمعة وضرب المصلين ما أدى لإصابة نحو 80 منهم.

وقالت الرئاسة في بيان إن "الاستمرار بسياسة الاقتحامات للمقدسات الإسلامية والمسيحية، ومواصلة الاعتداءات على المصلين الآمنين، هي سياسة مرفوضة ومدانة، واستفزاز غير مقبول يعيد الأمور إلى مربع العنف والتوتر".

وأضافت أن "الحكومة الإسرائيلية باستمرارها بسياسة الاستفزاز والاعتداءات والاقتحامات، تتحدى المساعي الدولية التي بذلت للوصول إلى تهدئة ووقف العنف والتصعيد في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف العدوان على غزة".

وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية كاملة، مطالبة المجتمع الدولي بـ"الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها واعتداءاتها على الأماكن المقدسة، واحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في الحرم الشريف".

وجرت المواجهات في المسجد الأقصى بعد ساعات من بدء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل عقب جولة توتر استمرت 11 يوما وخلفت مقتل 243 فلسطينيا و12 شخصا في إسرائيل.

وبهذا الصدد قالت مصادر في حركة حماس إن وفدا أمنيا مصريا زار غزة لعدة ساعات ظهر اليوم وأجرى مباحثات مع قيادة الحركة بشأن آليات تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.

وذكرت المصادر أن الوفد المصري دخل غزة عبر حاجز (بيت حانون/إيرز) الخاضع للسيطرة الإسرائيلية ثم غادر القطاع عبر نفس الحاجز بعد ساعات من إجراء مباحثات مع قيادة حماس.