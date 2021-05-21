السيسي: اتصال بايدن يؤكد عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه تلقى بسعادة بالغة المكالمة الهاتفية من الرئيس الأمريكي چو بايدن، والتي تبادلا خلالها الرؤى حول التوصل لصيغة تهدئة للصراع الجاري بين إسرائيل وقطاع غزة.
وأضاف الرئيس في منشور على حسابه بموقع "فيسبوك": كانت الرؤى بيننا متوافقة حول ضرورة إدارة الصراع بين الأطراف كافة بالطرق الدبلوماسية، وهو الأمر الذي يؤكد عمق ومتانة العلاقات الاستراتيچية بين مصر والولايات المتحدة.
وإنني إذ أتطلع لتعزيز العلاقات بين بلدينا وتحقيق المزيد من المصالح والمساحات المُشتركة، فإنني أتوجه بالتحية والتقدير للرئيس الأمريكي بايدن لدوره في إنجاح المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة، متمنياً استمرار التعاون فيما بيننا لتحقيق المزيد من النجاحات المُشتركة والتي من شأنها إرساء السلام العادل والشامل في المنطقة.
يذكر أن بايدن سبق وأشاد بدور مصر بقيادة الرئيس السيسي في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.