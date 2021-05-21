السيسي: اتصال بايدن يؤكد عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه تلقى بسعادة بالغة المكالمة الهاتفية من الرئيس الأمريكي چو بايدن، والتي تبادلا خلالها الرؤى حول التوصل لصيغة تهدئة للصراع الجاري بين إسرائيل وقطاع غزة.

وأضاف الرئيس في منشور على حسابه بموقع "فيسبوك": كانت الرؤى بيننا متوافقة حول ضرورة إدارة الصراع بين الأطراف كافة بالطرق الدبلوماسية، وهو الأمر الذي يؤكد عمق ومتانة العلاقات الاستراتيچية بين مصر والولايات المتحدة.

وإنني إذ أتطلع لتعزيز العلاقات بين بلدينا وتحقيق المزيد من المصالح والمساحات المُشتركة، فإنني أتوجه بالتحية والتقدير للرئيس الأمريكي بايدن لدوره في إنجاح المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة، متمنياً استمرار التعاون فيما بيننا لتحقيق المزيد من النجاحات المُشتركة والتي من شأنها إرساء السلام العادل والشامل في المنطقة.

يذكر أن بايدن سبق وأشاد بدور مصر بقيادة الرئيس السيسي في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.