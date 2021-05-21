الاتحاد الأوروبي يعتزم إنفاق مليار يورو لدعم بناء مصانع لإنتاج لقاحات كورونا في إفريقيا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية،أورزولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، أن الإتحاد الأوروبي يعتزم إنفاق مليار يورو (21ر1 مليار دولار) لدعم بناء مصانع لانتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في إفريقيا.



كما قالت فون دير لاين اليوم الجمعة، إن التكتل يعتزم التبرع بمئة مليون جرعة على الأقل من اللقاحات المضادة للفيروس للمبادرة العالمية لتقاسم اللقاحات "كوفاكس"، بحلول نهاية العام.



وأعلنت فون دير لاين عن هذه الخطوة في قمة الصحة العالمية، وهو اجتماع خاص على الإنترنت لمجموعة العشرين للاقتصادات الصناعية والناشئة، تنظمه المفوضية الأوروبية وإيطاليا.



وبرنامج "كوفاكس" هو مبادرة تدعمها منظمة الصحة العالمية لتقديم لقاحات مضادة لفيروس كورونا لأكثر الاشخاص احتياجا في العالم، غير أنه تعرض لنقص الجرعات.



وأظهرت أزمة فيروس كورونا أهمية التعاون الدولي في الكفاح ضد الجائحة، طبقا لما ذكره رئيس وزراء إيطاليا، ماريو دراجي في خطابه الافتتاحي.



وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن التجربة أظهرت أن الجائحة لن تنته إلا عندما يحصل الجميع على اللقاحات.



وأشار العديد من المتحدثين إلى إفريقيا، حيث تتقدم حملة التطعيم ببطء ولم تتوفر إمدادات اللقاح إلا بشكل ضئيل، لأسباب أقلها أن الدول الأعضاء في مجموعة العشرين حصلت على كميات كبيرة لنفسها.



ويستضيف الاتحاد الأوروبي وإيطاليا، التي تتولى حاليا رئاسة مجموعة العشرين القمة لتمكين المشاركين من تبادل الخبرات، خلال الجائحة.



والهدف من الاجتماع على الإنترنت هو الاتفاق على "إعلان روما"، الذي يحدد الخطوط الإرشادية لمنع أزمة صحية مستقبلية وضمان استعداد أفضل لتلك الحالات.